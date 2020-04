Une femme tuée dans l'incendie de sa maison

Il était 2h47 dans la nuit de dimanche à lundi quand les pompiers ont été appelés sur les lieux de l'incendie d'une maison à Pétange. Selon les informations transmises ce lundi matin par le CGDIL (Corps grand-ducal d'incendie et secours), le feu aurait pris dans une chambre au rez-de-chaussée d'une maison unifamiliale.

Les pompiers avaient dans un premier temps indiqué qu'une personne était blessée dans l'incendie. La police a annoncé, dans le courant de la matinée de lundi, que la résidente, une femme âgée de 76 ans, avait succombé à ses blessures.

Les pompiers étaient nombreux sur place pour venir à bout de l'incendie et éviter sa propagation à d'autres maisons. Ceux de Pétange ont été soutenus par les soldats du feu venus en renfort de Käerjeng, Dudelange, Belval et Sanem/Differdange. La police grand-ducale est aussi venue. Les causes de l'incendie ne sont pas encore connues. Une enquête a été ouverte et le procureur a ordonné une autopsie. La police précise que la maison collée à celle où l'incendie a eu lieu est également devenue inhabitable.

(L'essentiel)