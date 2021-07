Une nouvelle alerte aux orages pour ce dimanche

Si la journée de ce samedi est plutôt calme, d'un point de vue météorologique, la situation pourrait bien se gâter dimanche. MeteoLux a en effet placé tout le pays en alerte jaune aux orages dimanche de 12h à 19h.

D'après le prévisionniste du Findel, ces orages pourraient «localement engendrer des cumuls de pluie importants et des rafales de vent». Entre 7 et 10 litres de précipitations par mètre carré devraient tomber en moyenne. Avec en plus des températures qui ne dépasseront pas 21°C, maximum, ce dimanche ne s'annonce pas franchement idéal pour les promenades en famille. Les averses devraient toutefois cesser dans la soirée.

La semaine prochaine commencera plus calmement, avec de faibles averses lundi matin et un temps nuageux ensuite. Les températures resteront stables avec 19 à 21°C au plus chaud de la journée de lundi à mercredi et 18 à 20°C jeudi, selon MeteoLux.

(L'essentiel)