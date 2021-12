Y aura-​​t-​​il de la neige cette année à Noël?

Chaque année, la même question est sur toutes les lèvres: y aura-t-il de la neige pour les fêtes de fin d'année? Au risque de vous décevoir, la probabilité semble mince cette année au Grand-Duché. «En l'état actuel des choses, la chance d'assister à un Noël blanc est inférieure à 20%», explique Luca Mathias, météorologue chez MeteoLux, lequel ne perd cependant pas tout espoir que la situation change d'ici huit jours.

Difficile, en effet, d'obtenir des prévisions fiables au-delà de cinq jours. Autrement dit, les modèles actuels ne permettent pas encore de tirer des conclusions précises pour les réveillons de Noël et du Nouvel An.

26 centimètres et -12°C

«Au cours de la semaine à venir, la situation météorologique peut encore changer, indique Luca Mathias. Il faudra voir si l'anticyclone, qui domine actuellement, va s'affaiblir ou se déplacer. Si c'est le cas, une pression atmosphérique plus basse pourrait générer des températures plus froides ainsi que des précipitations et donc de la neige».

Les températures devraient être négatives la nuit, un à trois jours avant le réveillon de Noël. À partir de la veille de Noël, des précipitations pourraient intervenir, bien que la fourchette des températures estimées pendant la journée soit encore très large.

Depuis 1947, MeteoLux a observé un véritable manteau neigeux à Noël à 14 reprises. «La dernière fois qu'il a neigé, c'était la veille de Noël 2020. Mais la couche ne faisait que 0,5 centimètre, ce n'était donc pas significatif, ajoute Luca Mathias. En revanche, le 25 décembre 2010, la couche de neige a atteint 26 centimètres d'épaisseur. Ce jour-là, on a également enregistré la température la plus froide à Noël depuis le début des relevés météorologiques, avec -12°C». La température la plus élevée relevée un jour de Noël remonte à 1997, avec 11,9°C.

