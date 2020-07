46 résidents perquisitionnés pour pédopornographie

Entre lundi et jeudi après-midi, une centaine d’agents de la police judiciaire ont procédé à des perquisitions dans le secteur de Luxembourg-Ville et de Diekirch, visant 46 personnes. Des perquisitions dans le cadre d’une vaste enquête au Grand-Duché après des signalements émanant du National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) aux États-Unis, relayés par Europol aux autorités luxembourgeoises.

Âgées de 11 à 70 ans, ces personnes résidant au Luxembourg n’ont aucun lien entre elles mais sont soupçonnées d’avoir consulté, envoyé ou filmé des images à caractère pédopornographique, mettant en scène des actes sexuels sur des enfants. Le tout sur Internet. Du matériel informatique, des GSM, ont été emmenés et vont être analysés pour l’enquête. Aucune arrestation n’a eu lieu pour l’instant, les suspects ne présentant «aucun risque de fuite» selon les éléments communiqués vendredi matin, en conférence de presse.

40% de mineurs

Il est important de préciser que cette affaire est propre au Luxembourg et ne semble pas liée au scandale de pédopornographie qui secoue actuellement l’Allemagne. «40% des 46 personnes visées sont mineures, un taux élevé qui nous étonne», confie David Lentz, procureur adjoint à Luxembourg. L’ampleur de cette affaire est d’ores et déjà inédite au Luxembourg.

En 2019, 40 affaires de pédopornographie ont été traitées dans le pays, 28 en 2018 et 32 en 2017. Pour l’année 2020, il y a déjà 72 affaires et on devrait atteindre une centaine d’ici décembre. Ceci étant lié à un nombre toujours croissant des signalements.

(Nicolas Chauty / L'essentiel)