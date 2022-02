Ils ont décidé d'assurer leur chien ou leur chat

Plus qu'un animal de compagnie, certains résidents ou frontaliers considèrent leur chien ou leur chat comme un membre à part entière de leur famille. Si bien qu'ils ont souscrit une couverture santé pour leurs animaux à quatre pattes.

C'est le cas de Selena, la maîtresse de Beau, un bouledogue français de 24 mois. «Je paie 160 euros par an, explique la résidente. J’ai décidé de souscrire à l’assurance car les bouledogues français ont beaucoup de problèmes de santé. Elle souhaite à ce titre apporter à son chien «les meilleurs soins possibles» tout en se protégeant un minimum financièrement. De son côté, Amélie a assuré tous ses animaux depuis environ dix ans. «Je paye 50 euros par mois, indique la frontalière française. Quand ma chienne a eu des soucis de santé, j'ai été bien contente car j'ai dû faire face à 1 500 euros de frais sur 1 an».

Je mets 20 ou 30 euros de côté tous les mois»

Au Luxembourg, qui compte environ 80 000 chiens et chats, seul AXA propose actuellement ce type de produit. La cotisation annuelle est d'au moins 138 euros pour un chat et minimum 160 euros/an pour un chien (le prix maximum est de 650 euros par an). «Il y a un business important (salons de toilettage, dressage, etc.) autour des animaux de compagnie, analyse le porte-parole de la compagnie d'assurance. La couverture santé s'inscrit dans cette tendance». Axa Luxembourg ajoute que ses clients sont assez représentatifs de la pyramide d'âge dans le pays. «Nous comptons davantage de propriétaires de chiens, puisque les interventions de santé sont plus fréquentes et plus chères pour eux que pour les chats», précise la société.

Mais souscrire une assurance demande un certain budget. «J'ai eu des devis aux alentours de 1 500 euros par an pour mes deux petits chiens, note Bree. Je trouve cela un peu poussé». Valérie, qui dépense environ 100 euros par an pour son chat (vaccins et check up), avait, elle, souscrit une assurance. Mais elle l'a arrêtée car elle trouvait que le montant de la franchise était «trop élevé». Pour sa part, Lowenn s'organise autrement. «Je mets 20 euros ou 30 euros de côté tous les mois pour mes animaux, dit-elle. Cela suffit largement pour mes frais annuels de vétérinaire. Mon assurance, c’est leur petit compte en banque».

(Olivier Loyens/L'essentiel)