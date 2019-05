Les toits plats du pays parfaits pour des potagers

«Une grande partie de la population au Luxembourg veut une alimentation locale et saine (voir encadré). Nous voulons aller dans cette direction». Carole Dieschbourg, ministre déi gréng de l’Environnement, a présenté ce jeudi la stratégie nationale «Urban Farming (NDLR: agriculture urbaine) Luxembourg». Pour rappel, l’agriculture urbaine désigne la culture de fruits, légumes et autres produits agricoles, ainsi que l’élevage de petits animaux et vaches laitières, sur des petites surfaces dans les villes et leurs agglomérations, en vue de la distribution et de la consommation en circuits courts (vente directe ou circuits locaux).

Le local intéresse les résidents



Selon un sondage de TNS Ilres de juin 2018, 71% des résidents au Luxembourg sont disposés à payer plus pour un produit local. De plus, 86% des personnes pensent que le Luxembourg devrait produire une plus grande partie des aliments consommés sur son propre territoire même si cela entraînerait une augmentation des prix.

La stratégie du gouvernement consiste, notamment, à développer des projets divers dans le secteur (ferme périurbaine, ferme indoor, jardin partagé, jardin sur toit, serre en toiture, serre flottante...), alors que l’agriculture urbaine au Grand-Duché se compose aujourd’hui principalement de potagers individuels ou communautaires. «Au Luxembourg, de nombreux bâtiments possèdent une toiture plate, souligne Bruno Renders, administrateur directeur général du Conseil pour le développement économique de la construction (CDEC), qui a collaboré avec le ministère pour l’élaboration de la stratégie. Ils peuvent par exemple se prêter à l’accueil de ces projets».

Néfaste pour les ressources en eau?

Afin de guider les porteurs de projets potentiels, une carte «intelligente» est disponible depuis ce jeudi midi sur geoportail.lu. «Elle doit les aider à identifier des zones d’installation à Luxembourg, Bettembourg-Dudelange, Esch-Belval et Wiltz, explique Carole Dieschbourg. Elle sera bientôt opérationnelle pour l’ensemble du pays».

«Aujourd’hui, la production agricole luxembourgeoise ne permet de couvrir que 3% des besoins en fruits et légumes du pays, indique de son côté Bruno Renders. Il y a aussi de la place pour une production de niche professionnelle, complémentaire à l’agriculture traditionnelle. D’autant que les fruits et légumes importés viennent majoritairement de France et de Belgique, où le climat est plus ou moins similaire. Il est possible de relocaliser certaines productions».

Mais l’idée d’exploiter de nombreuses surfaces en zones urbaines et périurbaines, pour produire des fruits ou des légumes, n’est-elle pas préjudiciable pour les ressources en eau du pays? «L’agriculture hors sol nécessite moins d’eau que l’agriculture classique, rappelle Bruno Renders. En outre, ces futurs projets pourraient par exemple utiliser des sources d’eaux pas encore valorisées, comme l’eau de pluie ou les eaux usées».

(L'essentiel/Olivier Loyens)