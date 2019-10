Ils ont appris les bases du codage tout en s'amusant

«Je sais déjà quoi faire pour devenir programmateur de jeux vidéo quand je serai grand», se félicitait ce dimanche Lucas, 10 ans, lors de la 3e édition du Coding Goûter au Technoport, à Belval. L'initiative lancée par l'ASBL Code Club Luxembourg a rassemblé quelque 200 enfants âgés de 6 à 12 ans

Les petits geeks ont piloté des robots pourvus de systèmes sensoriels, codé des images artistiques, participé à des jeux pour comprendre la logique informatique… «Au début, je trouvais cela difficile. J'embrouillais les couleurs des câbles et les fonctions ne marchaient pas», avouait Alissa, 9 ans, qui est écolière à Esch-sur-Alzette et qui avait pris part à l'atelier de création de jeux vidéo.

Culture générale

Plus loin, Diego, 11 ans, originaire de Pétange, venait de finir son œuvre dessinée. «C'est plus amusant de créer de l'art via le codage. Quand on dessine sur une feuille et qu'on déborde de la ligne, ce n'est pas joli. Mais en programmant, même si on fait une faute elle peut devenir belle», expliquait le garçon.

Les parents ont également été de la partie. Claude, 44 ans, a apprécié les ateliers et veut poursuivre l'apprentissage à la maison. «Apprendre à coder c'est comme étudier les capitales des pays. C'est de la culture générale», estime le père de famille d'Itzig. Ana Martins

(Ana Martins/L'essentiel)