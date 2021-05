La Ville réfléchit à «une alternative» à la Fouer

Les terrasses sont ouvertes, les restaurants et les bars peuvent vous recevoir à l’intérieur si votre test est négatif au Covid. Il semble que le bout du tunnel lié à cette crise sanitaire se profile. Peut-on dès lors imaginer l’organisation d’événements cet été au Luxembourg et en particulier la Schueberfouer? «On prépare vraiment des choses pour l’été, a confié ce mercredi à L'essentiel Lydie Polfer, la bourgmestre de Luxembourg. Mais ce ne sera certainement pas une Schueberfouer comme on l’a connue et comme on l’aime. Non, cette année-ci, ce ne sera pas possible, mais je dois quand même dire que l’on travaille à une alternative».

Et la bourgmestre de la capitale de rappeler l’initiative de l’été 2020 « D’Stad lieft ». «Dans les différents quartiers, nous avions essentiellement des carrousels pour les enfants, souligne-t-elle. Là, pour cet été 2021, selon les nouvelles directives sanitaires, à partir du 12 juin, nous allons peut-être prévoir d’aller un peu plus loin encore et organiser quelque chose au Glacis. Cela permettra à des adolescents et des plus âgés de partager un moment de bonheur ensemble».

À partir du moment où les grands parcs d’attractions ouvrent à nouveau en Europe, «on se dit que que c’est possible de faire quelque chose avec des attractions», estime Lydie Polfer, optimiste et volontaire, avec le sourire. La Schueberfouer, ce sont d’un côté les attractions, mais de l’autre, ce sont aussi les restaurants et les bars et là, c’est un peu plus compliqué. On attend donc de voir, mais on y travaille».

(Frédéric Lambert/L’essentiel)