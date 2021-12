Plus de 16% de la population déjà «boostée»

L'activité ne faiblit pas dans les centres de vaccination et chez les médecins du Luxembourg. Depuis la généralisation de la dose «booster», 124 000 personnes ont déjà reçu leur injection de vaccin complémentaire pour renforcer leur protection contre le Covid, affirme le Premier ministre Xavier Bettel sur Twitter. Et 30 000 rendez-vous ont déjà été pris pour les prochains jours, ajoute le chef du gouvernement, qui précise que, pour le moment, 235 000 invitations ont été envoyées. Et d'autres vont suivre.

124.000 Leit hunn sech bis elo zu Lëtzebuerg boostere gelooss. 30.000 zousätzlech hu schonn e Rendezvous fir déi nächst Deeg gefrot. Stand haut goufen 235.000 Invitatioune fir d'Booster-Impfung verschéckt. — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) December 13, 2021

Selon le site du centre européen pour la prévention et le contrôle des maladies, dont les derniers comptages incluent la semaine qui vient de se terminer, 16,6% de la population du Luxembourg a déjà reçu sa dose booster, soit à peine moins qu'en Allemagne (16,9%). Nos autres voisins sont un peu plus loin devant le Luxembourg, avec 17,3% de la population française boostée et 20,6% des habitants de la Belgique. Au niveau européen, la dose booster a été administrée à quelque 15,4% de la population.

Plus généralement, 70,4% des habitants du Luxembourg ont reçu au moins une dose de vaccin anti-Covid (72,8% au niveau européen) et 67,8% des habitants du Grand-Duché ont eu deux doses (67,9% pour l'ensemble de l'Europe). Avec une large partie de la population déjà vaccinée, les doses boosters sont logiquement les plus nombreuses à être injectées en ce moment. La semaine dernière, par exemple, 12 519 doses complémentaires ont été administrées au Luxembourg, contre 2 114 premières doses et 1 837 deuxièmes injections.

(jw/L'essentiel)