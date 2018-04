Températures estivales: attention au pic d'ozone

On se croirait au cœur de l'été: les services météo luxembourgeois annoncent entre 24 et 26°C ce samedi après-midi et encore jusqu'à 14°C dans la soirée et dans la nuit de samedi à dimanche. Difficile d'imaginer que nous sommes au mois d'avril!

Des températures élevées qui favorisent la concentration en ozone. MeteoLux appelle à la prudence les personnes les plus fragiles jusqu'à minuit samedi soir: le seuil de pré-information (160 µg/m3) pourrait être dépassé, loin toutefois du seuil d'alerte de 240 µg/m3.

La qualité de l'air devrait s'améliorer avec le changement de temps à partir de dimanche: l'anticyclone qui nous apporté ce petit air de vacances va lentement perdre de son influence et des masses d'air instables traverseront notre pays par le sud-ouest. Au cours de l'après-midi et de la soirée, il faudra compter avec quelques averses et un orage isolé n'est pas à exclure. Les températures resteront élevées (jusqu'à 26°C au meilleur de la journée et encore 16°C dans la soirée).

Lundi, le temps va se couvrir et de faibles chutes de pluie nous ramèneront définitivement à la réalité du mois d'avril. Tout comme le thermomètre qui va commencer à baisser (19°C au meilleur de la journée) mais devrait rester au-dessus de 17°C jusqu'à jeudi. Petit réconfort: même si les nuages seront bien présents une bonne partie de la semaine, il ne pleuvra que quelques gouttes...

