«On est en guerre ou quoi? Première fois que je vois ça»

Une manifestation d'envergure aura lieu vendredi matin, devant la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), et doit réunir 2 000 Polonais venus dénoncer la décision de la CJUE de fermer la mine de Turow. 840 policiers luxembourgeois et belges, des véhicules blindés et des arroseuses seront mobilisés pour encadrer l'événement organisé par le syndicat polonais Solidarnosc. Dès jeudi en fin d'après-midi, le quartier commençait à être barricadé sous le regard des riverains.

«On est en guerre ou quoi? Depuis dix ans que je travaille au Kirchberg, c'est la première fois que je vois ça. On avait été prévenus mais je ne pensais pas que le quartier serait carrément bouclé», raconte Emilie, employée de banque. Pour Florian, serveur dans un restaurant, la scène semble «sortie d'un film. C'est le tournage de Capitani c'est ça?», lance-t-il en rigolant.

«Ça fait peur»

«Plus sérieusement, on s'attend à passer une sale journée demain (...) En espérant qu'il n'y aura pas trop de débordements». «Je ne comprends pas trop ce qu'il se passe. Je devais rejoindre une amie avec qui je passe la soirée au restaurant. Ça fait peur et j'ai dû faire un détour aussi à cause de toutes ces barrières», raconte Vanessa, de Dudelange.

La police indiquait plus tôt jeudi qu’«il est recommandé d'éviter les déplacements non essentiels dans ce secteur». Des routes seront fermées à la circulation et ce, dès jeudi soir. Les boulevards Kennedy et Konrad Adenauer, ainsi que leurs rues avoisinantes, le pont Bech, et les alentours du rond-point Schuman, seront impactés.

Lignes de bus impactées

- Lignes 6, 16, 18, 21, 86 et 88

Les lignes seront déviées dans les deux sens entre les arrêts Rout Bréck-Pafendall et Antoine de St-Exupéry par l'avenue John F. Kennedy et la rue Érasme. Les arrêts BEI Quais 1+2 et Jean Monnet Quais 1+2 dans le bd Konrad Adenauer seront supprimés et remplacés par les arrêts Rout Bréck-Pafendall et Léon Hengen (Quai 1 en direction du centre-ville et Quai 3 en direction de Kirchberg).

- Ligne 12

Entre les arrêts Rout Bréck - Pafendall et Bleuets, la ligne 12 sera déviée dans les deux sens par l'avenue John F. Kennedy. Les arrêts Philharmonie/MUDAM Quais 1+2, Niedergrünewald Quais 1+2 et Léon Hengen Quais 1+2 seront supprimés. Un arrêt provisoire installé dans les deux directions dans la rue des Coquelicots, à proximité de la bifurcation avec la rue du Fort Thungen.

- Lignes 25 et 81

Les lignes 25 et 81 seront déviées dans les deux sens entre les arrêts St Vith et le boulevard Konrad Adenauer, par le boulevard Prince Charles. Les arrêts Paul Noesen Quais 1+2, Jean Monnet Quais 1+2 et Antoine de St Exupéry Quais 1+2 (ligne 25) seront supprimés et remplacés par des arrêts provisoires dans la rue de Kirchberg/bifurcation rue Paul Noesen, et dans le boulevard Prince Charles/bifurcation Val des Bons-Malades.

- Ligne 32

Entre les arrêts Rout Bréck-Pafendall et Antoine de St Exupéry, la ligne 32 sera déviée dans les deux sens par l'avenue John F. Kennedy et la rue Érasme. Les arrêts Philharmonie/MUDAM Quais 1+2, Niedergrünewald Quais 1+2 et Léon Hengen Quai 2 seront supprimés et remplacés par les arrêts Rout Bréck-Pafendall et Léon Hengen (Quai 1 en direction du centre-ville).

- Ligne 72

Le départ de la ligne 72 en direction du campus Geesseknäppchen se fera depuis l'arrêt Léon Hengen Quai 3 (rue Érasme) au lieu de l'arrêt Jean Monnet.

- Lignes nocturnes City Night Bus

Depuis l'arrêt Rout Bréck-Pafendall en direction du Kirchberg: La ligne CN4 sera déviée par l'avenue John F. Kennedy. Les arrêts Philharmonie/MUDAM Quai 1 et Niedergrünewald Quai 1 seront supprimés. La ligne CN5 sera déviée par l'avenue John F. Kennedy, la rue Érasme et le boulevard Konrad Adenauer. Les arrêts B.E.I. Quai 1 et Paul Noesen Quai 1 seront supprimés.

(L'essentiel/Marion Mellinger)