CleanTheirShit les mobilise au Luxembourg

À partir du samedi 5 juin, Journée mondiale de l'environnement, jusqu'au 13 juin, «aux quatre coins du monde», Saad Abid, 224 000 abonnés sur Facebook et 120 000 abonnés sur Instagram, propose à celles et ceux qui le suivent sur les réseaux sociaux de participer à son challenge #CleanTheirShit en téléchargeant l'application LEVO.

Cette plateforme basée au Grand-Duché se présente comme une application qui vous permettra «d'apprendre, de grandir et de vous élever».

Actifs au Grand-Duché ce dimanche

Le challenge #CleanTheirShit est simple et très utile pour notre planète. «Prenez un sac et des gants, nettoyez un espace public, prenez-vous en photo et postez le tout sur l'application LEVO avec le hashtag #CleanTheirShit», précise les organisateurs sur Internet.

«Notre petit groupe a ainsi collecté une dizaine de kilos de déchets dans la forêt de Kockelscheuer (bouteilles, papier, lingettes, canettes, même des tampons, préservatifs et lingettes hygiéniques», nous a indiqué, ce dimanche après-midi Aabir Rhardane, co-fondatrice du réseau social LEVO, installée au Luxembourg.

Tomorrow is #WorldEnvironmentDay2021 and because you probably won’t afford sending your family on Mars, we have to act! I’m inviting you to join this amazing challenge by activist Saad Abid on Levo App (https://t.co/2UAnoVCTR8) #ClimateCrisis #ClimateChange #savetheplanet pic.twitter.com/44DTthJYF6