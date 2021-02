En vert et «À vos côtés» pour plus de sécurité

Le mardi 26 janvier, Rafael, 18 ans, scolarisé au Lycée technique de Bonnevoie, a été mortellement blessé à l'arme blanche dans le quartier. Deux mineurs de 15 et 17 ans ont été placés à l'Unité de sécurité de Dreiborn dans la foulée. Deux semaines après les faits, «les habitants du quartier ressentent une augmentation de la criminalité», reconnaît Maurice Bauer, échevin de la ville de Luxembourg en charge des affaires sociales. «Et on a aussi été surpris par le degré de violence».

«Ce n’est pas quelque chose que l’on aurait pu prévoir lors de nos actions de prévention de la violence», souligne Virginie Giarmana, directrice adjointe auprès d’Inter-Actions. «Lorsque l’enquête sera terminée, on pourra mieux analyser les faits», se veut prudent, Christof Mann, chargé de direction aux affaires sociales. «Il n’existe pas une «jeunesse». Comme la société, elle est multiple. Cet incident est tragique, mais on ne doit pas paniquer et on doit continuer à travailler sur le terrain pour rester au contact des jeunes du quartier».

«Il y aura toujours des équipes sur le terrain»

À quelques centaines de mètres de là, dans le quartier opposé, celui de la Gare de Luxembourg, un nouveau service a été mis en place depuis peu. Et il apporte déjà une nouvelle forme de sérénité. Depuis décembre 2020, l’ASBL Inter-Actions a ouvert son service «À vos côtés» au 27, rue de Strasbourg. Tout de vert vêtus, impossible de passer à côté des sept membres de cette nouvelle équipe qui sillonnent les rues du quartier.

«C’est un projet qui se place du côté de tous les habitants du quartier Gare», affirme Virginie Giarmana. «Une des missions confiées à l’équipe, c’est de rencontrer le plus de gens possible à l’extérieur. On ne sera pas ouvert en permanence, mais il y aura toujours des équipes sur le terrain. Si vous n’êtes pas tranquilles, on est là pour vous rencontrer».

Ne pas les confondre avec la police

Exemples concrets: un sans-abri en état d’ébriété ne voulait pas sortir d’un magasin. «Au lieu d’appeler la police, on nous a appelés pour essayer de trouver une première solution et grâce à notre médiation, nous y sommes arrivés», se félicite Ernest Dupljak, responsable du service «À vos côtés».

«Avec les habitants, par exemple, on leur donne un coup de main pour porter leurs courses. Chaque jour également, on est présent devant l’école privée Fieldgen et l’école primaire du quartier. On est là pour aider et rassurer. Et on ressent déjà des effets immédiats. Grâce à notre présence, les dealers se sont déjà déplacés». «Alors, on a déjà gagné une petite bataille», souligne Maurice Bauer. «En vert, ils sont visibles et ils font partie du tissu social de la Gare. Pour les citoyens, cela doit devenir naturel de les aborder. Ils sont là pour donner un coup de main et un peu de confiance».

«Et ce n’est pas la police», confirme Christof Mann. «La transparence est totale avec les policiers et on collabore avec eux». «Nos équipes ont été entraînées par la police», ajoute Maurice Bauer, «elles ont suivi des formations avec les policiers, c’est une mesure sociale dans l’intérêt du quartier. Grâce à cette action, la ville a aussi permis à sept personnes de trouver un emploi avec de belles perspectives. Ils sont motivés et ils sont vraiment «À vos côtés ». De 22 à 35 ans, ils intègrent un projet dans lequel ils ont envie de s’impliquer socialement. La ville de Luxembourg est très contente des débuts de ce projet et la population en témoigne déjà une certaine reconnaissance».

(Frédéric Lambert / L’essentiel )