Privés d'expos, les artistes tentent de faire face

«On ne s'arrête jamais de travailler, même si le temps s'arrête». Dans son atelier, où les grands miroirs vous contemplent autant que ses sculptures d’albâtre, Tom Flick a gardé l'art de la formule. Le Covid? «On fait avec, comme chaque crise précédente». L'année 2020? «J'ai créé plus que d'habitude, et peut-être même avec plus de qualité». Les artistes ont finalement cet avantage d'avoir entre leurs mains les outils de leur propre thérapie. L'art pour affronter «les moments les plus sombres». Pourtant derrière les mots, la difficulté malgré tout.

Tom Flick est installé depuis 20 ans dans une ancienne scierie à la sortie de Koerich. Avec six autres artistes, peintres ou sculpteurs comme lui, ils forment le collectif indépendant Sixthfloor. Tous ont pris la crise de plein fouet. Sculpteur sur bois, Wouter Van der Vlugt devait exposer à Venise, à Paris ces derniers mois. Tout a été annulé, évidemment. Et sans expo, sans galerie, pas de rentrée d'argent. Le loyer et les charges, eux, continuent à tomber. Du 15 au 29 novembre, ils organisaient leur exposition annuelle mais, en dépit du respect des mesures sanitaires, avec même l'installation de tonnelles chauffées en extérieur, ils ont vu passer à peine 20% de la fréquentation habituelle.

«Les vraies répercussions d'ici deux ou trois ans»

Pourtant, aucun chez Sixthfloor n'a fait les démarches pour être soutenu financièrement. Un choix d'indépendance, l'ADN de l'artiste. Cette année, tous ont (sur)vécu avec des commandes maintenues, provenant d'hôtels, de communes. Tom Flick a été en mesure de livrer un Bouddha de trois tonnes en granit. «Entre janvier et novembre, j'ai créé 16 nouvelles sculptures», explique-t-il. Bien aidé par les volumes de l'ancienne scierie devenue showroom et atelier(s), qui permettent d'avoir des stocks suffisants de matière première.

«Les vraies répercussions seront visibles pour nous d'ici deux ou trois ans», prévient-il. Tout dépendra de la réouverture des lieux, de la confiance des galeristes, de l'intérêt du public qu'il faudra reconstruire. «C'est beaucoup d'énergie, de réorganisation. On ne se lamente pas, mais la période nous permet de recentrer notre art vers ce à quoi on aspire vraiment», glisse une autre membre du collectif, Katarzyna Kot-Bach. «Nous avons tous des frais fixes, des voitures, des prêts, on essaye simplement de rester sur la vague», abonde Tom Flick.

«La crise nous force à quitter les chemins habituels et je pense que tout le paysage culturel va changer. En tant qu'indépendants, depuis vingt ans, on a l'habitude de vivre les hauts et les bas. J'ai surtout peur des conséquences de tout ça au niveau global, sur notre société», glisse Wouter Van der Vlugt. Un jour, tout le monde repensera à tout cela dans le décor feutré d'une galerie, devant un tableau avec en bruit de fond, les verres de l'assemblée qui trinquent. Le jour où l'art s'inspirera sans doute aussi de cette année 2020.

(L'essentiel/Nicolas Chauty)