Des collisions ont fait six blessés samedi après-​​midi

Le Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) indique que six personnes ont été prises en charge, samedi après-midi, après des accidents de la route survenus à travers le pays. Une première collision, vers 13h40, rue Michel Weber à Ettelbruck, a impliqué une voiture et un tracteur, faisant un blessé.

Vers 13h50 à Grevenmacher, deux voitures se sont percutées sur la route du vin, faisant quatre blessés selon le rapport des secours venus de Mertert, Junglister, Echternach et Grevenmacher. Enfin, vers 15h30, une collision entre deux voitures a cette fois fait un blessé sur la RN07, entre Lintgen et Rolligen.

La nature des blessures dans chacun des cas n'a pas encore été précisée.

(nc/L'essentiel)