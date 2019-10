«Une bombe de 250 kilos d'un avion américain»

Il était près de 14h, mardi après-midi, lorsque le service déminage de l'armée luxembourgeoise a été appelé, suite à la découverte d'un missile sur un chantier, dans le nord du pays, entre Schinkert et Holzthum. «Nous étions face à une bombe d'un avion de l'armée américaine datant de la Seconde Guerre mondiale. Elle pesait près de 250 kg, dont 130 de charge explosive», explique le Capitaine François Utter, chef du service déminage.

Pour permettre l'intervention, le CR 322 et une partie de la N7 ont été fermés. La neutralisation de la bombe a nécessité l'appel en renfort des démineurs belges. «Ils ont une machine spéciale pour effectuer une coupe avec une très haute pression, de l'eau et du sable abrasif», ajoute le Capitaine Utter. Cette opération qui s'est achevée un peu après 23h30, aura nécessité l'intervention de trois démineurs luxembourgeois et trois de leurs collègues belges. «Mais tout s'est bien passé», assure-t-il.

Une fois désamorcé, le corps rempli d'explosif non-sensible a pu être transféré. La bombe est pour le moment stockée par le service déminage en attendant son transfert vers un stand de destruction en Belgique. «C'est assez fréquent de trouver des munitions et des grenades. Mais elles sont en général plus petites que celle-là», complète François Utter. Il rappelle qu'il peut toujours y avoir un risque. C'est pourquoi il recommande de ne pas les toucher, de baliser la zone et d'appeler la police ou directement le service déminage.

