«C'est ce qu'on veut, qu'ils puissent se débrouiller»

«Qu'ils se débrouillent». Le slogan, affiché sans autre forme d'explications sur des affiches représentant des personnes de couleur, a choqué. De nombreux citoyens ont contacté L'essentiel, ou même la police, pour faire part de leur consternation, jugeant l'affiche raciste ou se sentant insultés. À tel point que SOS Faim a organisé une conférence de presse ce mardi pour expliquer sa démarche, au côté de l'agence Comed qui a créé la campagne.

«Ça nous a rassuré de voir qu'autant de personnes ne fermaient pas les yeux sur le racisme. Nous remercions tous ceux qui ont réagi en voyant ce qu'ils ont pris pour du racisme», affirme Thierry Defense, le directeur de l'ONG de développement et de lutte contre la faim. «Nous voulions rendre attentifs au fait qu'énormément de ces personnes, notamment en Afrique, n'arrivent pas encore à se débrouiller. On veut contrebalancer l'idée selon laquelle d'Afrique est toujours dans la dépendance vis-à-vis de nous. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans les relations entre pays riches et pays pauvres».

«Limite raisonnable»

L'idée de l'ONG est de ne pas faire dans l'assistanat mais de «permettre aux Africains d'être acteurs de leur propre vie», poursuit Thierry Defense. «Notre objectif est que demain, les paysans puissent se nourrir, nourrir leurs familles et nourrir l'Afrique». D'ailleurs, les personnes sur les affiches ne sortent pas d'une quelconque banque de données. Il s'agit de bénéficiaires, dans un village du Bénin. «On leur a expliqué la campagne et ils étaient d'accord».

Les affiches sont par ailleurs en cours de remplacement et deviennent plus explicatives. «Avec ce petit scandale, le public se rend compte que ces gens ne peuvent pas se débrouiller, il y a une prise de conscience», explique Claude Muller, directeur de Comed. «C'était risqué mais les gens sont suffisamment intelligents pour comprendre». «Nous voulons valoriser les compétences et la créativité» des bénéficiaires, ajoute Thierry Defense, qui reconnaît que la campagne «a fait débat en interne». Elle a aussi le mérite de permettre à SOS Faim de se démarquer, le Luxembourg étant le pays de l'OCDE comptant le plus d'ONG par habitant (une pour 6000 personnes environ).

Reste à voir le résultat. «Nous et les ONG de taille moyenne comme la nôtre perdons des donateurs». L'an dernier, SOS Faim a récolté 569 000 euros, pour quelque 284 000 familles bénéficiaires. Cette campagne remplace «les 225 000 exemplaires su flyers que nous distribuions dans toutes les boîtes à lettres du pays, ce qui ne marche plus». Budget de la campagne: entre 60 000 et 65 000 euros. «On va voir si on augmente un peu ce budget, mais on a une limite raisonnable qu'on ne veut pas dépasser, autour de 7 euros récoltés pour 1 euro dépensé dans la campagne».

