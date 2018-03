Arborer un tatouage au boulot? Le dilemme

«C'est avant tout dans les métiers du commerce et suivant la typologie de la clientèle visée que l'on demande à l'employé de dissimuler son tatouage», explique Bertrand Cuinet, expert en recrutement. Enchaînant les rendez-vous professionnels à longueur de journée, Michael a donc fait, comme beaucoup d'autres employés tatoués, le choix de ne pas arborer ses dessins de peau quand il est au travail.



«Si un tatouage reste personnel, je comprends que cela puisse perturber certains de mes clients», explique le commercial. Pour les férus du tatouage, tel Michael, qui vit sa passion depuis près de 30 ans, certains looks sont plus adaptés pour éviter tout souci.

L'important, c'est le savoir-faire



«Je m'en tiens à la chemise à longues manches, qui me convient très bien», explique Michael, pour qui tee-shirts et manches courtes sont à proscrire durant l'été. Effet de mode grandissant, le tatouage semble, cela dit, rentrer dans les mœurs, selon Michael, qui parle d'un «élément démarginalisé devenant un ornement comme un autre».



«Dans des métiers comme l'informatique, où les bons profils sont rares, le plus important sera le savoir-faire technique de la personne, plus que son apparence», conclut Bertrand Cuinet.

(Pierre François/L'essentiel)