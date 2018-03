Le pont Adolphe a déjà souffert du gel et du trafic

Après quatre ans d’un gigantesque chantier de rénovation, le pont Adolphe rouvrait aux automobilistes, cyclistes et piétons il y a pile un an. Pourtant, des dégradations sont apparues sur la voie réservée aux transports en commun, au bout du pont, côté boulevard Roosevelt. Ce qui n'a pas manqué de surprendre certains usagers, comme Marc, qui se demande si ces éclats sur la route sont la conséquence de malfaçons et s'il va falloir «de nouveau fermer le pont pour réparer».

L'explication est connue des autorités: «Il s'agit d'un revêtement provisoire qui a souffert du gel cet hiver et du poids des bus lors de leurs passages. Nous étions dans l'attente de recevoir les joints qui étaient en fabrication, avant de poser l'enrobé définitif», dit Marc Ries, chargé d'études dirigeant aux Ponts et Chaussées. «Le matériau utilisé pour l'enrobé ne devant pas être posé par temps humide, les travaux débuteront quand la météo sera plus favorable, dans le courant du mois de mai», poursuit le responsable.

Il reste encore aussi quelques petits travaux d'étanchéité à finir au niveau de la passerelle à vélos, avant de réparer ces dégâts.

(Émilie Étienne/L'essentiel)