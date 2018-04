Quelles solutions face aux allergies de saison?

Nez qui coule, éternuements, yeux larmoyants qui piquent, et, dans des formes plus graves, asthme ou bronchite... La saison des allergies bat son plein, avec «un gros pic de pollens, surtout de bouleau qui est le plus allergisant et qui pose le plus de problèmes», relève le professeur Patrick Koch, allergologue aux Hôpitaux Robert Schuman.

«Tous les cas de figure sont possibles. On peut être allergique pendant l’enfance à des pollens de graminées ou de bouleau, et puis cela disparaît à l’âge de 40 ans, de 50 ans, de 60 ans... Il n’y a vraiment aucune règle, mais en général, ce sont quand même les personnes plus jeunes qui se sensibilisent», complète le spécialiste.

Des piqures...

Un phénomène un peu surprenant peut aussi survenir, celui des allergies croisées. Un allergique aux pollens peut avoir les lèvres qui se mettent à gonfler, la langue ou la gorge à piquer quand il mange certains fruits, particulièrement ceux à pépins. «Les anticorps dirigés contre les pollens reconnaissent aussi des sites bien particuliers au niveau de ces fruits, qui entraînent des symptômes». L’allergie alimentaire n’est pas due à l’aliment ingéré mais aux pollens!

Pour soigner les allergies, une désensibilisation est possible sous forme de piqures, de produits appliqués sous la langue ou un comprimé à laisser fondre. «Pour les pollens de graminées ou de bouleau, cela fonctionne très bien avec 80 % de succès, mais il faut le faire pendant trois ans», conclut l’allergologue.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)