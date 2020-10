La Cour grand-​​ducale a été réformée par arrêté

Une Cour plus transparente, mieux contrôlée. C'est l'objectif de la création de la Maison du Grand-Duc, un des résultats du rapport Waringo sur le fonctionnement de la monarchie luxembourgeoise, rendu public fin janvier. Cette transformation se fait par un arrêté grand-ducal adopté ce vendredi en conseil de gouvernement. Contrairement aux projets de loi, les arrêtés ne requièrent ni l'avis du Conseil d'État ni un vote à la Chambre des députés.

Une décision qui fait bondir l'opposition. Ainsi, le CSV réclame une réforme par la loi et proteste contre un manque de transparence. Pour les chrétiens-sociaux, un arrêté grand-ducal est «inacceptable» et manque de démocratie. Une réaction sans doute trop tardive pour changer les choses. Présenté il y a quelques jours en commission parlementaire, l'arrêté validé vendredi par les ministres a déjà été publié au Mémorial.

La Cour rendra des comptes sur son budget

Le dernier des 24 articles stipule qu'il est dès lors entré en vigueur, en partie du moins. «La Maison du Grand-Duc a pour mission de fournir au Grand-Duc le soutien administratif et logistique nécessaire à l'exercice de la fonction de Chef de l'État», établit le texte. Ce dernier fixe également l'organigramme de la Maison, qui devra être public, avec «un Maréchal, un conseiller du Grand-Duc, quatre directeurs» nommés par le Grand-Duc, et des fonctionnaires. Le personnel de la Maison du Grand-Duc est sous les ordres du Maréchal, précise le texte. Concrètement, le Maréchal s'occupe d'organiser les activités officielles du Grand-Duc et est chargé des relations entre la Cour et le gouvernement. La police grand-ducale s'occupe de la protection rapprochée du chef de l'État.

Pour tendre à plus de transparence, l'arrêté prévoit aussi que la Maison du Grand-Duc publie, à partir de 2022, un rapport d'activité annuel couvrant ce qu'ont fait, l'année d'avant, le Grand-Duc, le Grand-Duc héritier et les membres de la famille ayant participé à des événements officiel. Et dans ce rapport, la Maison du Grand-Duc doit également rendre des comptes sur la manière dont son budget a été dépensé. Budget qui devra être inscrit au budget de l'État et dont l'utilisation sera contrôlée par la direction du contrôle financier. Le projet de budget sera fait en coordination avec le Maréchal. Ces éléments concernant le budget entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2021.

