Près de la moitié des salariés sont frontaliers

Dans les 25 dernières années, l'emploi salarié au Luxembourg a plus que doublé en passant d'environ 190 000 en 1994 à près de 440 000 en 2019, a annoncé hier le Liser (Luxembourg Institute of Socio-economic Research) dans sa publication «Évolution sur 25 ans de la structure de l'emploi salarié au Luxembourg (1994-2019)».

Cette hausse est essentiellement due aux frontaliers. Leur nombre a quadruplé depuis 1994 lorsqu'ils représentaient 26% de l'emploi salarié. En 2019, ce taux atteint 46% avec environ 200 000 Belges, Français et Allemands qui travaillent sur le territoire du Grand-Duché.

Une population active vieillissante

Le nombre de travailleurs résidents n'a été multiplié que par 1,7 sur la même période. Parmi les 54% de résidents actifs, 27% sont des résidents étrangers. Le Liser explique aussi que la population active est vieillissante. Ce qui n'était pas le cas jusqu'au milieu des années 2000. C'est l'augmentation plus importante de l'âge moyen des frontaliers et des résidents étrangers qui en est la principale cause.

La part des travailleurs seniors (50 ans et plus) sur le marché de l'emploi luxembourgeois a doublé depuis 1994 en passant de 11 à 25% en 2019. Ce phénomène touche l'ensemble des entreprises, quelle que soit leur taille et pose le problème d'un renouvellement partiel des anciens par des jeunes actifs.

(L'essentiel/ Maurice Magar)