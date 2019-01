Ils roulaient avec un «beau» cocktail de drogue

Un automobiliste et ses deux passagers ont été interpellés jeudi, par la police, lors d'un contrôle sur le boulevard de Kockelscheuer, pour possession de drogue. Ils transportaient ainsi à bord plus de 100 grammes d'héroïne, 11 grammes de cocaïne et environ 7,1 grammes de produits issus du cannabis.

Sur ordre du ministère public, les trois individus ont été présentés ce vendredi, à un juge d'instruction. La voiture et les drogues ont été confisquées.

