8 500 citoyens mobilisés pour la mobilité de demain

Luxembourg-Ville ne cesse de se développer et face aux futurs défis économiques, démographiques et climatiques, la capitale a décidé de repenser sa mobilité urbaine pour assurer une mobilité moderne et accessible. Du 14 octobre au 14 novembre, via une enquête en ligne, près de 8 500 personnes, 8 482 exactement, ont participé à la première phase du plan de mobilité pour déterminer quelles étaient les habitudes de déplacement des citoyens et des visiteurs de la capitale.

46% de résidents et 54% de non-résidents ont participé à la première étape de cette grande enquête. Un bel échantillon de la population qui, selon la Ville de Luxembourg, a d’ores et déjà contribué «au succès» de ce tout premier sondage.

L’analyse et les conclusions de cette grande enquête seront présentées lors d’une réunion citoyenne, le 3 mars 2022, à 19h, au Tramsschapp. Les inscriptions sont obligatoires via Mobiliteitsplang.vdl.lu et l’événement sera soumis au régime CovidCheck 3G.

Les résultats finaux du « Mobilitéitsplang » seront présentés fin 2022 au terme de trois autres phases d’analyse.

(Frédéric Lambert/L’essentiel )