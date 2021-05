Le chômage a baissé de presque 10% en avril

Le nombre de demandeurs d’emploi résidents disponibles inscrits à l’Agence pour le développement de l'emploi (Adem) s’établit à 18 249 au 30 avril 2021. Par rapport au mois de mars 2021, cela constitue une baisse de 440 personnes. Par rapport au mois d’avril 2020, cela constitue une baisse de 2 004 personnes ou de 9,9%. Le taux de chômage, corrigé des variations saisonnières, s’élève à 6,1%, contre 6,9% en mars et avril 2020. «En avril 2020, la crise sanitaire a frappé le marché du travail de plein fouet, avec une hausse annuelle de 31,1% des demandeurs d’emploi, rappelle l'Adem. La baisse actuelle peut donc être considérée comme étant un contrecoup».

En revanche, le chômage de longue durée progresse et touche de plus en plus de demandeurs d’emploi. «Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits depuis plus de douze mois progresse ainsi de 8,9% par rapport à avril 2020, et le nombre de demandeurs d’emploi inactifs depuis plus de douze mois progresse de 19,9% sur un an», note l'Adem. Dans ce contexte, «inactif» signifie que ces personnes n’étaient ni en emploi, ni affectées à une mesure pour l'emploi et ni en congé de maladie ou de maternité. La situation des demandeurs d’emploi âgés de moins de 30 ans s’est quant à elle améliorée. Si dans le courant du printemps 2020, les jeunes étaient particulièrement touchés, leur nombre diminue maintenant plus vite que la moyenne (-17,2%).

En avril 2021, 2 043 résidents se sont inscrits à l’Adem, soit une hausse de 247 personnes ou de 13,8% par rapport à avril 2020. En avril 2020, le nombre d’inscriptions était particulièrement faible, suite au recours massif au chômage partiel. En parallèle, les employeurs ont déclaré 2 937 postes vacants à l’Adem au cours du mois d’avril 2021, ce qui correspond à une hausse de 55% par rapport à avril 2020. «Il convient de noter qu’en avril 2020, le nombre de postes déclarés était particulièrement faible: 1 895 postes soit 43,2% de moins qu’en avril 2019», relève l'Agence.

(L'essentiel)