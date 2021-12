Une distribution d’autotests jugée «indispensable»

Deux grandes tentes installées sur le parking de Luxexpo, sous lesquelles passent les voitures, avant de repartir quelques instants plus tard. L’installation qui ressemble au dépistage à grande échelle est en réalité une distribution d’autotests réalisée par le gouvernement et la Chambre de commerce, à destination de professionnels. «Il s’agit de restaurateurs et d’entreprises de l’événementiel et du fitness. Ils ont reçu une invitation donnant droit à des autotests», explique Chris Welter, business manager entrepreneurship à la Chambre de commerce.

Au total, 1,5 million d’autotests seront distribués cette semaine et la semaine prochaine. Chaque entreprise se voit attribuer «entre 160 et 1 440 tests», en fonction du nombre de salariés, reprend Chris Welter. Parmi les voitures qui défilent, celle de Pedro, gérant d’un établissement à Niederkorn. «Nous allons pouvoir proposer des autotests aux salariés et aux clients», dit-il.

«Éviter la fermeture des établissements»

La plupart des personnes concernées étaient des restaurateurs, à l’image de Mahmoud. «Mes clients ne peuvent entrer sans test, nous sommes contraints de refuser du monde si nous n’en proposons pas», ajoutant qu'il réalise actuellement «surtout de la vente à emporter et des livraisons». De son côté, Suzanna, qui travaille à Differdange, regrette que «les clients ne veuillent pas faire les tests rapides, après leurs deux doses de vaccin».

D’après un autre gérant de café, la distribution d’autotests est «indispensable». «Dans notre établissement, nous servons majoritairement des cafés, pas des repas. Si l’on doit ajouter le coût du test à la note, le client ne vient plus». Venu en fin de matinée, Lex Delles (DP), ministre des Classes moyennes, entend «donner un coup de pouce pour que l’horeca puisse continuer à travailler». Selon lui, les mesures actuelles, avec la 2G+ (clients vaccinés ou guéris, en plus d’un test), sont prévues pour «éviter à tout prix la fermeture des établissements».

(Joseph Gaulier/L'essentiel)