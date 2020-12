Le téléphone fixe classique aura disparu d'ici 2024

Le téléphone fixe traditionnel va bientôt raccrocher. POST Luxembourg a ainsi lancé au début de l'année son programme «All-IP», qui consiste à migrer d'ici 2024 tous les lignes téléphoniques analogiques vers la téléphonie par Internet (technologie basée sur le protocole IP). C'est ce qu'indiquent Xavier Bettel, le ministre des Communications, et Franz Fayot, en réponse à une question parlementaire posée par le député Déi Lénk, Marc Baum. En clair, après ce changement, toutes les communications téléphoniques fixes passeront par le réseau Internet.

À noter que les clients qui disposent aujourd'hui d'un service de ligne téléphonique analogique ne verront pas de différence sur leurs factures. Ainsi, l'abonnement téléphonique auquel ils ont souscrit auprès d'un opérateur de téléphonie «ne changera pas et le prix restera le même», assurent Xavier Bettel et Franz Fayot. En outre, ils ne connaîtront «aucun changement» dans leur utilisation du téléphone et ne seront «pas contraints» de souscrire un abonnement Internet. Seul le fonctionnement technique de leur ligne téléphonique sera modifié, précisent les deux ministres.

Incidence sur des services tiers

Toutefois, le passage vers la téléphonie par Internet peut avoir une incidence sur certains services tiers qui passent actuellement via la ligne téléphonique (par exemple des systèmes d'alarmes ou d'ascenseurs connectés au réseau téléphonique). Les résidents concernés «sont incités à prendre contact avec le prestataire de ce service afin de vérifier si leur installation est compatible avec le passage vers IP, et le cas échéant les modifications nécessaires doivent être réalisées», notent les autorités.

Enfin, pour les résidents qui ont aujourd'hui un raccordement téléphonique de type ISDN (c'est-à-dire une connexion téléphonique traditionnelle mais qui permet plus de fonctionnalités, notamment d'utiliser plusieurs numéros de téléphone sur la même ligne téléphonique) auprès d'un opérateur, la situation est différente. Ils devront ainsi souscrire à un nouveau service, car il ne sera techniquement plus possible d'offrir l'ISDN. Les clients peuvent alors opter soit pour un abonnement téléphonique incluant Internet, ce qui leur permettra de garder des fonctionnalités plus flexibles comme ils les avaient avec l'ISDN, soit passer vers un abonnement téléphonique sans abonnement Internet, qui leur offre cependant moins de fonctionnalités qu'avec l'ISDN.

(ol/L'essentiel)