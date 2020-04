Les résidents ne semblent pas s’être relâchés

Les rues de Luxembourg restent globalement peu fréquentées, comme depuis le début du confinement. De temps en temps, un piéton passe rapidement, un autre sort s’acheter à manger, croisant un cycliste qui ne demande pas non plus son reste. Les distances de sécurité semblaient respectées et la majorité des passants portaient jeudi midi des protections, qu’il s’agisse de véritables masques ou de morceaux de tissus.

Pendant la pause-déjeuner, quelques personnes déambulaient sur la place d’Armes, inondée de soleil. Laurent, après avoir acheté des cigarettes, s’est installé sur un banc. «C’est bien qu’un assouplissement progressif des règles ait été décidé, mais il ne faut surtout pas se relâcher», indique celui qui travaille dans un commerce encore ouvert à proximité. Selon lui, il est important que les citoyens «respectent les mesures sanitaires».

Dans la Grand-Rue, le calme n’était rompu que par quelques personnes et petits groupes épars, la plupart semblant sortir pour une bonne raison. Nadine, sur le chemin du travail, estime que «des questions subsistent après les annonces de Xavier Bettel», effectuées mercredi. Elle évoque notamment «la réouverture des commerces et des restaurants». Plus bas, dans le Grund, les quelques joggeurs se croisaient à distance respectable, tout comme dans le parc de Monterrey, aux abords du centre-ville. Quelques promeneurs étaient visibles, mais les annonces officielles ne semblent pas avoir donné le coup d’envoi du relâchement.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)