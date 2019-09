La «Nana» de Saint Phalle est de retour en ville

Elle est de retour! La «Nana» de l'artiste française Niki de Saint Phalle a été réinstallée, ce mercredi matin, à côté de l'ancienne poste d'Hamilius, au lieu-dit «Um Piquet», à quelques mètres de l'endroit où elle se trouvait précédemment, a indiqué la Villa Vauban, sur son compte Instagram.

Emblématique de l'ancienne version du centre Hamilius, la statue avait été démontée en 2011. Depuis, les chantiers se sont enchaînés et «Nana» a un peu voyagé de son côté. «Au début, elle était dans nos entrepôts», raconte Boris Fuge, des 2 Musées de la Ville de Luxembourg. Puis, elle a été restaurée de mars 2018 à maintenant chez un spécialiste à Duisbourg, en Allemagne. «C'est une structure fragile», explique Gisèle Reuter, la restauratrice en chef des Musées de la Ville de Luxembourg. «Elle est constituée de polyester avec une couche polychrome dessus».

Plus proche du public

Installée en 1995, la statue de 6 m de haut pour quelque 600 kilos avait donc souffert, au fil des ans, en raison des intempéries et de la pollution automobile du boulevard Royal. Des analyses poussées ont été effectuées pour connaître son état, et elle a été restaurée. Et, près de huit ans après son départ, la statue est donc de retour, et a été installée plus bas, plus proche du public. «On a commencé à 6h ce matin (NDLR: mercredi). On doit encore installer des bancs autour», indique Gisèle Reuter, qui a supervisé l'installation. Pour le moment, la statue est encore entourée de barricades, mais elle sera à nouveau libre comme l'air dès la fin de semaine prochaine, pour une inauguration prévue le vendredi 4 octobre à 11h30.

La statue revient donc chez elle, d'autant plus que Post faisait partie des sponsors qui avaient aidé la Ville de Luxembourg à l'acquérir en 1995, à l'issue de l'année européenne de la Culture. Si l'emplacement choisi semble le bon, «Nana» pourrait à nouveau devoir le quitter temporairement, si les travaux sur le bâtiment de la poste le nécessitent. L'ancienne poste doit être réaffectée à de nouvelles fonctions. Un projet d'hôtel avait notamment été évoqué, mais rien n'a encore été confirmé.

(jw/L'essentiel)