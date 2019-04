Le chantier du tram se rapproche de la gare

«Nous avions conscience que ce sont des travaux de grande ampleur et que s'ils étaient mal gérés, ils pourraient entraîner des perturbations encore plus importantes que celles déjà occasionnées». André von der Marck, directeur de Luxtram, a présenté vendredi la prochaine étape du chantier. Celle-ci commence début mai, avenue de la Liberté, et place de la Gare.

Jusqu'à 26 000 passagers par jour



La portion du tram déjà en service entre Luxexpo et la place de l'Étoile, transporte en moyenne 22 000 passagers par jour, avec des pointes à 26 000, indique André von der Marck. Une fois complet, du Findel à la Cloche d'or, le tram pourrait emmener 100 000 passagers quotidiens. Deux médiateurs



Luxtram compte sur deux médiateurs de chantier qui vont à la rencontre des riverains et des usagers, pour répondre aux questions et tenter de résoudre les soucis liés aux travaux. Ils sont joignables au 621 779 370 ou au 621 779 366. Un point d'informations a en outre été installé près du pont Adolphe, en face du Casino.

Avenue de la Liberté, les travaux vont porter sur la portion entre la place de Paris, et la rue de Strasbourg, à partir du 13 mai. Après des travaux pour renforcer les réseaux urbains, les rails du tram seront posés à l'automne 2020. Pendant les travaux, les bus qui empruntent l'avenue de la Liberté, vers la place de Paris, changeront de cap et passeront par l'avenue de la Gare.

Quatre nouvelles stations

La place de la Gare sera aussi en chantier pour le tram à compter du mois de mai. Différentes phases y sont là encore prévues, la plus importante devant durer six mois, à compter d'octobre 2019. Le tout doit être achevé pour décembre 2020. «Nous ouvrirons alors le tronçon de la place de l'Étoile, à la gare, avec quatre nouvelles stations», rappelle André von der Marck, au Royal Hamilius, avenue de la Liberté, place de Paris, et place de la Gare. Dans le même temps la cadence des trams passera de un toutes les six minutes à un toutes les trois minutes. Luxtram lancera d'ailleurs cet été une campagne de recrutement pour 45 nouveaux conducteurs.

En attendant l'arrivée du tram à la gare, les bus de la ville de Luxembourg et des réseaux RGTR vont être amenés à desservir une gare routière provisoirement réaménagée, avec de nouveaux quais pour plusieurs lignes. Le détail sera disponible sur mobiliteit.lu. En outre, des agents des services de transports seront présents sur place pour aiguiller les passagers désorientés.

(Jérôme Wiss/L'essentiel)