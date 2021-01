L'Autofestival doit rouler prudemment

Une coupe de crémant dans la main droite, la gauche posée sur le capot. L'image n'appartient pas au passé, mais cette année, en tout cas, on ne la verra pas. Le 57e Autofestival au Grand-Duché s'organise dans des conditions particulières en raison de la crise liée au Covid-19. «On va se concentrer sur l'essentiel, conseiller les gens, vendre des voitures, et l'on va moins insister sur la partie festive comme les années précédentes. La priorité n'est pas là, cela sera pour une autre fois», résume Philippe Mersch, président de la Fédération des distributeurs automobiles et de la mobilité (Fedamo).

Les préférences



Avec 44,2 % des immatriculations en 2020, les véhicules de type break/familial restent les plus vendus au Luxembourg, selon les chiffres de la Société nationale de circulation automobile. Ils devancent les voitures à hayon arrière (28,9 %) et les véhicules à usages multiples (16,6 %). Suivent les berlines (6,6 %) et les cabriolets (1,8 %). 3 questions à Pascal Driant, directeur de Car Avenue Luxembourg



Dans quel état d'esprit abordez-vous l'événement?

On espère quand même du passage en concessions, on avait eu une crainte avec la fermeture les dimanches, mais le prolongement va nous permettre de «diluer» le nombre de personnes et surtout apporter un samedi en plus.



Au sortir d'une année délicate, les clients négocient-ils en position de force?

Les conditions sont déjà «au taquet» lors de l'Autofestival, on a du mal à faire plus. Mais le vendeur doit faire plus au niveau de l'accueil et du service.



La venue en concessions peut se préparer en digital...

Les clients peuvent déjà aller sur les sites des marques faire un premier choix et ensuite ils viennent découvrir le véhicule en showroom. Pour cela, ils peuvent prendre un rendez-vous avec un commercial, en ligne ou via un QR Code. Le digital prend certes de l'importance, mais on est préparés à recevoir les gens.

Les concessions restent malgré tout mobilisées à travers le pays et prêtes à recevoir le public dans le respect des règles sanitaires (lire par ailleurs). Mais dans ce contexte, le virtuel est devenu une première porte d'entrée. Comme chez Losch, où une plateforme Internet spécifique a été mise en ligne pour découvrir les modèles et préparer la visite. «On a senti un besoin d'informer les clients pour les rassurer et pouvoir prendre des rendez-vous en ligne avec plus de confort et de sécurité», expose Miriam Eisenmenger, responsable du marketing du groupe.

«Il y aura peut-être un rattrapage»

Si la configuration des véhicules voire l'offre commerciale peuvent se faire à distance, «la rédaction d'un bon de commande se passe toujours en physique. Et nous savons que le festival est l'occasion pour le client de voir le véhicule, toucher le volant pour savoir à quoi s'attendre. Sur Internet, on ne sait pas faire ces choses-là», complète Philippe Mersch.

Les enjeux, comme tous les ans, demeurent très importants, avec un gros tiers des ventes généralement réalisées sur la période. «Je reste optimiste, mais je ne pense pas qu'on arrivera aux chiffres de vente habituels car il n'y aura que ceux qui auront besoin de changer de véhicule, pour une fin de leasing ou un besoin technique ou de carrosserie, qui viendront. Ceux qui font le tour des garages et qui tombent amoureux d'une voiture ne seront pas là. Cette catégorie d'acheteurs, plus émotionnels, représente environ un quart des acheteurs. Mais peut-être pourra-t-on se rattraper cela avec ceux qui auraient changé de véhicule en 2020 et qui n'ont pas pu, ou pas voulu. Il y aura peut-être un rattrapage avec le décalage dans les reprises», conclut Marc Graas, CEO d'Autodis Esch.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)