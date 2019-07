Le CGDIS effectue 165 interventions par jour

«D'un point de vue opérationnel, nous avons vu que la nouvelle organisation fonctionne, tout est bien en place», estime Paul Schroeder, directeur général du Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS). Un an jour pour jour après sa création, l'heure était au bilan, lundi, pour ce service de secours, qui présentait un premier rapport d'activité.

Le CGDIS en chiffres



- 6 732 personnes

dont 3 950 pompiers volontaires, 488 pompiers professionnels et 1 185 jeunes pompiers.

dont 81,4% d'hommes et 18,6% de femmes.

dont 88% de Luxembourgeois



- 55 215 interventions entre le 1er juillet 2018 et le 1er juin 2019

dont 42 750 secours à personnes

dont 5 211 assistances à personnes

2 824 interventions techniques

1 995 incendies

1 767 accidents de la route ayant engendré des blessés

Sur les onze premiers mois de son existence, le CGDIS a reçu 239 032 appels et effectué 55 215 interventions, soit une moyenne de 165 par jour, selon les chiffres indiqués lundi. Le pic a été atteint le dimanche 10 mai dernier, avec 358 déplacements sur le terrain. La grande majorité (77%) concernent des «secours à personnes», à caractère urgent et souvent en ambulance. Viennent ensuite les «assistances à personnes», moins urgents, puis les incendies, les interventions techniques (sauvetages de personnes, d'animaux, ouverture de portes,...) et les accidents de la route.

Vers une évaluation plus poussée

La nouvelle organisation, qui regroupe 6 732 personnes dont 3 950 pompiers volontaires, avait connu un baptême animé, puisqu'elle a été confrontée à un grand incendie, à Esch-sur-Alzette, dès son deuxième jour d'existence, lorsque la salle de spectacle Showtime avait brûlé. Paul Schroeder remarque aussi «de nombreux efforts au niveau de la formation», les différentes structures existantes ayant été regroupées. «Nous avons noté une vraie demande de la part des pompiers volontaires et professionnels», reprend le responsable.

Une évaluation plus poussée sera effectuée dans les prochains mois, sur demande des députés qui ont voté la loi sur la création du CGDIS. «C'est intéressant de voir comment les idées sont appliquées sur le terrain, s'il y a encore l'un ou l'autre problème», note la ministre de l'Intérieur, Taina Bofferding (LSAP). Il s'agira d'une évaluation externe, «réalisée par le groupe d'experts qui avait réalisé le rapport insistant sur la nécessité de la réforme».

Les explications de Taina Bofferding et Paul Schroeder.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)