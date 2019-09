Un camion en flammes sur l'autoroute A1

Des ralentissements sont signalés sur l'autoroute A1, du côté de Niederanven, dans le sens Luxembourg-Trèves, selon le Cita, qui gère la circulation sur les autoroutes. La cause: un camion en feu, qui transportait visiblement un manège de fête foraine démonté.

Sur une vidéo trouvée sur Twitter, on voit le véhicule, arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence, ravagé par les flammes, notamment au niveau de la cabine. Selon les premiers éléments communiqués par les pompiers, le feu a pris à 10h37 et n'aurait pas fait de blessés.

Les pompiers de Niederanven-Schuttrange, Mensdorf et Canach, ainsi que la police et une ambulance étaient sur place et ont rapidement pu maîtriser l'incendie.

(L'essentiel)