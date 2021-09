En Ville, plongez dans un chantier pharaonique

Débuté au printemps 2020, le chantier pharaonique du réaménagement écologique de la vallée de la Pétrusse avance selon le calendrier prévu. L’occasion pour la ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg, et la bourgmestre de la ville de Luxembourg, Lydie Polfer, de venir suivre l’avancement des travaux, mardi, au milieu des pelleteuses. «C’est un chantier de grande envergure qui va totalement changer l’aspect de cet endroit», s’est réjouie la ministre, Carole Dieschbourg.

Le projet, qui s’accompagne aussi de la refonte du parc, se décompose en deux phases, dont la première, entre l’embouchure de l’Alzette et l’écluse Bourbon, devrait s’achever au printemps 2023. La seconde, de l’écluse Bourbon à la rue d’Anvers, sera terminée un an plus tard. Sont notamment prévus: l’élargissement des berges, la plantation de nouveaux arbres et le rétablissement des conditions naturelles du cours d’eau. L’objectif est de restaurer des écosystèmes dégradés et ainsi offrir un habitat pérenne à de nombreuses espèces animales et végétales.

«Ce sera une grande plus-value pour la Ville, ses habitants et les visiteurs», explique Lydie Polfer, qui précise que la planification est respectée en termes de timing et de budget. Le coût de la phase 1 du projet s’élève à 25,9 millions d’euros, financés par la Ville et subventionnés à hauteur de 5,4 millions par le Fonds pour la gestion de l’eau.

(yb/L'essentiel)