Calme inhabituel dans les magasins dimanche

Pas de files devant l'entrée des centres commerciaux ni devant les boutiques. C'est pour cela que Laurent et Stéphanie, venus de Belvaux, ont choisi de faire leurs achats de Noël dimanche. «On travaille la semaine et on s'est dit qu'il y aurait moins de monde qu'un samedi. Ce qu'on n'aura pas réussi à acheter aujourd'hui, on le prendra sur Internet», explique Stéphanie.

Un peu plus loin, Myriam, s'affaire à l'emballage des cadeaux pour ses proches. «Je commence seulement. Nous verrons moins de monde à Noël, mais ce n'est pas pour autant que je vais faire moins de cadeaux. Je préfère aller en magasin pour soutenir les commerçants luxembourgeois plutôt que les grandes sociétés», confie la résidente.

Pour Lorène et Laura, venues de Florenville (Belgique), ce dimanche de congé était l'occasion rêvée pour faire du shopping et s'atteler aux cadeaux de Noël. «Je suis venue samedi et je suis repartie au bout d'une heure tellement il y avait de monde. Cela fait du bien de pouvoir prendre le temps, de sortir de chez nous et se balader sans être stressées», raconte Laura, âgée de 22 ans. «C'est ouvert le dimanche, alors j'en profite. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de monde, relate Tim, 29 ans. J'ai pu trouver tout ce que je voulais en ville et dans les centres commerciaux. Je n'achète rien en ligne».

(Marion Mellinger/L'essentiel)