Un chantier va rallonger le trajet jusqu'à Differdange

Les frontaliers français qui utilisent leur voiture pour se rendre au travail, à Differdange, vont devoir changer d'itinéraire, du lundi 9 décembre au vendredi 13 décembre inclus. En cause, un chantier de vérification des arbres, rue d'Hussigny, le long du CR174 et du CR176, entre Hussigny-Godbrange (France) et Differdange (Luxembourg). L'Administration des ponts et chaussées procédera à une déviation via Tiercelet (D26 C), Rédange (D326), puis Oberkorn (Luxembourg), via la N31.

Il vous faudra compter en moyenne une vingtaine de minutes supplémentaires pour effectuer votre trajet vers Differdange. Les travaux devraient s'achever le vendredi 13 décembre, mais leur durée pourrait être plus courte, selon un responsable technique de la commune de Differdange. Ce qui mettrait alors fin à la déviation par Rédange, plus tôt que prévu.

(pp/L'essentiel)