«Profiter de la vie» avec un handicap et en musique

«Peu importe où je vais, c'est compliqué. Les trottoirs sont trop hauts ou bien je n'arrive pas à monter dans le bus», raconte Leandro, jeune Eschois de 17 ans. De son handicap, il en a pourtant fait une force qui le pousse à encourager d'autres personnes à mobilité réduite «à sortir et faire des choses».

C'est à travers le hip-hop que le jeune homme transmet son message 100 % optimiste. «Mon album est composé de quatre morceaux. Je rappe de mes difficultés dues à mon handicap. Mais je m'adresse aussi à ma famille et mes amis qui ont toujours été là pour moi», détaille celui qui a été soutenu par la Maison des jeunes d'Esch, des associations ainsi par une trentaine de jeunes, pour la création de son projet. Titré «Big L on the Road» (Grand L sur la route), son album et quatre vidéo-clips seront révélés au grand public en septembre. Le rappeur en herbe montera sur la scène du festival On Stéitsch, le même mois.

Finalement, Leandro espère avant tout attirer l'attention de ceux «qui ont de l'influence» afin de rendre les lieux publics plus accessibles aux handicapés. «Le Luxembourg est un pays si riche et pourtant on pense si peu aux personnes à mobilité réduite. Ce n'est pas juste», déplore-t-il, tout en gardant le sourire.

(Ana Martins/L'essentiel)