«Ici on se plaint pour rien, alors qu'ils souffrent»

«C'était une aventure exceptionnelle et inoubliable». Après avoir passé 35 jours à l'est du Népal, dans la région du Langtang, Mylène, jeune ostéopathe de Belval, est revenue au Grand-Duché avec une toute autre mentalité. «Je suis partie avec des questions, je suis revenue avec un autre état d'esprit, je suis beaucoup plus sereine». Accompagnée d'une autre ostéopathe, Léa, et d'une équipe médicale, Mylène a mené à bien sa mission de faciliter le quotidien des habitants du Langtang.

Au total, les Françaises ont visité quatre villages et réalisé environ 35 heures de marche avec jusqu’à «deux jours de marche entre deux villages». «Ma cheville était complètement gonflée le premier jour, j'avais très mal». Des conditions de travail bien différentes de celles du Grand-Duché. «Il arrivait qu'il y ait quelques heures de marche pour rejoindre un dispensaire, c'est une situation compliquée pour ceux qui sont souffrants», explique Mylène.

Rythme différent

Une fois arrivée aux villages, l'équipe a donné, entre autres, des cours d'anatomie aux enfants âgés de 6 à 14 ans, des cours de stretching, ont rendu visite à des orphelins et prodigué des conseils aux adultes sur les gestes à réaliser en cas de blessures. «Ils ont vraiment besoin d'ostéopathes et d'ophtalmologues en montagne», a remarqué Mylène.

Un voyage humanitaire bien loin du luxe habituel. «Ça nous arrivait de mettre les mêmes vêtements trois jours d'affilée et de prendre une douche une à deux fois par semaine maximum». Le tout avec des températures bien loin d'être aussi clémentes qu'au Luxembourg. «Plus on montait en altitude, plus il faisait froid. Au premier village il faisait 20°C et au dernier il faisait 6°C et jusqu'à -10°C la nuit».

Après cette expérience, la jeune femme est de retour au pays même si «son cœur et [sa] tête restent au Népal». Une routine à reprendre qui s'avère bien compliqué. «On a vécu des choses fortes. Là-bas, les gens souffrent, ici on se plaint pour rien. J'ai connu une Népalaise qui s'est cassé le tibia il y a quelques temps, il s'est malheureusement mal consolidé. La douleur lui est insupportable et pourtant elle remarche», détaille Mylène. Le voyage au Népal n'est que partie remise puisque un retour est prévu en 2020 en fonction «des besoins nécessaires de la région».

(L'essentiel/Marine Meunier)