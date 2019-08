La moitié des jeunes résidents sont étrangers

Selon un recensement réalisé par l'Institut national de la statistique et des études économiques du Grand-Duché (STATEC), seulement 55,8% des jeunes résidents de moins de 25 ans du Luxembourg possèdent la nationalité luxembourgeoise. Presque la moitié des jeunes du pays sont donc de nationalité étrangère (44,2%).

De plus, parmi les 24 644 personnes immigrées au Luxembourg au cours de l'année précédente, 32,9% sont âgées de moins de 25 ans. La majorité de ces personnes immigrées sont des jeunes en âge de travailler. Cependant, cette jeunesse non-luxembourgeoise habitant au Grand-Duché est de moins en moins présente dans la population. Leur présence a baissé de 4% en 8 ans.

Comme un peu partout en Europe, la population du Grand-Duché est vieillissante. La part des moins de 25 ans dans la population totale diminue continuellement, passant de 29,4% à 27,7% en huit ans. Mais ce sont les jeunes qui sont les plus heureux du pays, puisque 9 jeunes sur 10 sont satisfaits de leur vie avec la famille et les amis. Ne pas être encore sur le marché du travail laisse beaucoup plus de temps pour les loisirs, ce qui favoriserait leur bonheur. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont inactifs.

Très peu de jeunes sont au chômage

Au Luxembourg, seulement 5,3% des jeunes n'ont ni emploi, ni suivi de formation ces quatre dernières semaines. C'est un chiffre très encourageant puisque ce taux est de 10,6% pour la totalité de la zone euro. En outre, un quart des jeunes ont un emploi et les deux tiers sont en éducation ou en formation.

De plus, l'insertion des jeunes résidents diplômés sur le marché du travail est très encourageante. Parmi les 20-34 ans qui ont terminé le secondaire depuis 1 à 3 ans, 78,5% ont un emploi. Ce taux dépasse même les 95% pour les diplômés du secondaire à vocation professionnelle et ceux du tertiaire. Néanmoins, les 15-24 ans se voient offrir plus de CDD que leurs aînés (40%), alors que ce taux n’est que de 7% pour les 25-54 ans.

La jeunesse est en bonne santé

87% des jeunes résidents se déclarent en bonne voire en très bonne santé. Cette proportion est bien supérieure à celle du reste de la population car seulement 66% des habitants du grand-Duché se déclarent en bonne santé. Seulement un quart d'entre eux environ sont en surpoids voire en situation d'obésité. Toutefois, presque un quart d'entre eux assurent fumer tous les jours et tout autant consomment de l'alcool une à deux fois par semaine.

Malheureusement, 31% des personnes ayant laissé leur vie lors d’un accident de la circulation avaient moins de 25 ans. Globalement, les jeunes représentent 24% des victimes blessées ou tuées sur les routes. 67% des conducteurs âgés entre 16 et 24 ans sont présumés responsables d’accidents contre 54% des conducteurs restants.

(Dimitry Jaffrès/L'essentiel)