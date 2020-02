225 familles soutenues dans le pays en 2019

La Fondation Kriibskrank Kanner a fêté en 2019 son 30e anniversaire. 30 ans d’existence et d'accompagnement des enfants atteints d'un cancer mais aussi de leur famille. L'année dernière, elle a pris en charge 225 familles contre 199 en 2018, a indiqué ce mardi, la directrice de la Fondation, Anne Goeres. 82% des enfants et adolescents étaient atteints d'un cancer, 18% d'une autre maladie rare. En 2019, 35 nouveaux cas de cancers pédiatriques ont été diagnostiqués au Luxembourg et 35 000 au niveau européen.

Pour permettre une meilleure prise en charge des patients et de leur famille, la maison des enfants située à Strassen a été totalement réaménagée grâce à la Fondation Losch. «Les premiers enfants ont été accueillis en août et les travaux se sont achevés hier», ajoute la directrice. Ce réaménagement a permis la création de nouvelles salles thérapeutiques pour les familles, d'ateliers pédagogiques pour les enfants.

La Fondation accorde une importance à la recherche

La recherche est l'une des principales missions de la Fondation, en plus de l'aide aux familles et la sensibilisation dans les écoles et les entreprises. En 2015, elle a créé un fond de recherche dédié doté de 3 millions d'euros, alimenté par 75% de l'excédent budgétaire. Entre 2015 et 2019, 1,3 million d'euros ont été dépensés pour soutenir des projets de recherche. 1,5 million supplémentaires sont prévus pour la période 2020-2023.

Pour faire avancer la recherche, la Fondation s'est associée a deux autres organisations: Imagine for Margo (France) et Kick Cancer (Belgique). Ensemble, elles ont créé en janvier dernier «Fight Kids Cancer» permettant de cibler les projets de recherche à soutenir. Deux autres organisations, italienne et portugaise, ont déjà fait part de leur souhait de les rejoindre.

Pour financer la recherche, la Kriibskrank kanner a lancé il y a deux ans la Letz Go Gold, une course participative où les participants s'engagent à collecter des fonds. La 3e édition aura lieu le 26 septembre avec comme objectif d'atteindre, voire dépasser, les 1 000 coureurs et les 300 000 euros d'argent collectés. L'intégralité des fonds sont reversés à la fondation. Les inscriptions seront ouvertes ce samedi 15 février, Journée mondiale du cancer pédiatrique.

(Marion Mellinger/L'essentiel)