Raiffeisen réalise des volumes «significatifs»

Raiffeisen a indiqué mardi avoir connu «un excellent développement de ses activités» en 2018. Le résultat net de la banque luxembourgeoise s’établit à 18,7 millions d’euros lors de l’exercice écoulé, en hausse de 2,5 % sur un an. Le total du bilan progresse aussi, de 11,4%, pour s’établir à 8,809 milliards d’euros.

Fusion en cours



La banque s'est engagée dans des projets de fusion avec ses 13 caisses régionales et Raiffeisen Members. L'objectif est d'aboutir à une «structure moins complexe et donc plus efficace». Un organe d'information, de relais et d'échange, le Beirat, sera constitué d'une vingtaine d'associés « représentant une forte diversité professionnelle et régionale », parmi lesquels les près de 34 000 membres de la banque pourront élire quatre représentants au conseil d'administration. « Cela ne change rien pour les clients et les collaborateurs mais le processus sera allégé», justifie Guy Hoffmann. Comme la structure financière va grandir, la participation de POST sera ramenée de 10 % à 6,6 % du capital.





«L’environnement économique était particulièrement avantageux en 2018 et on a su réaliser des volumes relativement significatifs qui ont contrebalancé l’effet des très faibles taux d’intérêts», a souligné Guy Hoffmann, président du comité de direction.

Le partenariat avec POST porte ses fruits

Dans le détail, le total des dépôts de la clientèle atteint 7,688 milliards d’euros au 31 décembre dernier, contre 6,791 milliards en 2017 (+ 23 %). Une croissance qui provient «à parts égales» de la clientèle particulière et des entreprises.

Même constat pour les crédits, qui atteignent 6,258 milliards d’euros en 2018, avec une progression moyenne de 6,6 % par an depuis 2009. Les prêts personnels sont en hausse de 14 % sur un an et les prêts immobiliers aux professionnels, de 12 %.

Dans ce contexte, le partenariat avec POST, engagé en 2016, contribue à porter ses fruits. «37 % de la clientèle de POST est aussi cliente de la banque Raiffeisen ce qui fait que POST contribue significativement à notre croissance annuelle», selon Guy Hoffmann.

Toujours le digital

L’accent porté sur l’activité de banque privée est jugé satisfaisant avec 64 % de contrats supplémentaires et une croissance de 70 % des actifs sous gestion enregistrés lors de l’exercice.

En parallèle, Raiffeisen poursuit ses investissements dans le digital et dans son réseau de 38 agences, avec l’ouverture de sites neufs, dans les prochains mois, à Pétange et Walferdange.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)