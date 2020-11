Les tests rapides ne peuvent pas être faits en pharmacie

Les 79 000 tests rapides, appelés aussi tests antigéniques, commandés par le Grand-Duché, ont été livrés la semaine dernière et 21 000 arriveront d'ici le 1er décembre. Ensuite, les livraisons seront mensuelles. «Jugés plus délicats à manier et moins fiables que les tests PCR, ils seront effectués par voie nasopharyngée», précise le ministère de la Santé.

Seuls les professionnels de santé formés seront habilités à les réaliser. À savoir les médecins, infirmiers, laborantins, sage-femmes, assistants sociaux, ergothérapeutes, rééducateurs en psychomotricité, orthophonistes, mais aussi les pompiers volontaires et professionnels, psychologues, psychothérapeutes et pharmaciens. «Les tests ne seront pas réalisés dans les pharmacies», préviennent les autorités.

De même qu'il n'est pas prévu, à l'heure actuelle, que ces tests rapides soient accessibles au grand public. Ils sont distribués en priorité aux services d'urgences, maisons de soins et de retraite, centres de consultation Covid et à la prison. Ils peuvent être utiles pour le diagnostic des patients symptomatiques et les trier à l'entrée des urgences, d'un centre de consultation ou d'un cabinet médical.En revanche, au vu des connaissances actuelles, la Direction de la santé ne les recommande pas chez les plus de 65 ans, les enfants et en tant que dépistage de personnes asymptomatiques avant la participation à un événement.

(Marion Mellinger/L'essentiel)