1 050 élèves se sont surpassés autour du lac

Ils étaient 1 050 élèves au départ de la 39e course «Ronderem de Séi» au lac d'Echternach jeudi. Organisée par la LASEL, elle permet chaque année aux élèves de se dépasser. «Les élèves doivent arriver à leurs limites», expliquait ainsi le professeur de sport Jeff Paulus, juste avant le début de la course.

Et il n'a pas été déçu. Sous une vingtaine de degrés, chacun a essayé de se dépasser. «J'avais entendu que la première étape du parcours était la plus difficile puisqu'elle était en montée», avançait ainsi Gilles à l'arrivée. Pour son camarade Yan, ce fut plus compliqué, il avait sous-estimé les difficultés du jour. Mais avec le soutien de ses amis Gilles, Éric et Cédric, il est arrivé au bout de l'épreuve.

«C'était dur au début»

Plus loin, Effie, Kim, Anne et Laurie viennent juste de terminer. Satisfaite de ses performances, Laurie voulait «réaliser tout le parcours en courant et j'y suis arrivée». Pour Anne, «c'était dur au début, mais sur la fin j'ai encore voulu donner tout ce que j'avais». Quant à Effie, elle aura appris une bonne leçon jeudi autour du lac: «Il ne faut jamais abandonner».

La météo du jour avait par ailleurs pousser les organisateurs à prendre toutes les précautions nécessaires. Deux points de ravitaillement en eau avaient été placés sur le parcours. «Lors de tels événements, il est important que les concurrents s'hydratent et mangent un bout», résument Carol Kiefer et Chantal Hayen de la Lasel.

(L'essentiel/Stefanie Braun)