Un niveau «record» de faillites enregistré en 2018

Le nombre de faillites d’entreprises recensées l’an dernier dans le pays s’est élevé à 1 195, contre 935 en 2017, selon des chiffres compilés par Creditreform et publiés ce mercredi. «Le Luxembourg a atteint malheureusement un niveau record, jamais enregistré auparavant. 2012 avait, jusqu’à présent avec 1 033 faillites, marqué le pic le plus élevé. Cette progression des faillites est inquiétante avec un plus de 27,81 %», relève Herbert Eberhard, administrateur délégué de l’entreprise spécialisée dans le recouvrement de créances.

Dans ce constat plutôt sombre, la baisse du pourcentage des sociétés concernées ayant moins de cinq ans, passant de 32 % à 21,76 % du total, est vue positivement. «Cela montre bien le succès des initiatives à implanter de nouvelles firmes au Grand-Duché», analyse Herbert Eberhard. Près de 80 % des entreprises ayant fait faillite l’an passé ont donc plus de cinq ans, alors qu’elles ne représentaient que 40 à 45 % des déconfitures au début des années 2000. «La part du commerce dans ces statistiques se situe entre 20 et 30 %, ce qui laisse présager une difficile mutation structurelle», complète Creditreform.

Le secteur du commerce comptabilise 254 faillites l’an passé, contre 196 en 2017. Celui des services reste, avec 882 faillites, le plus impacté. Le bâtiment passe de 5,38 % du total, à 4,10 %, pendant que le secteur manufacturier enregistrait dix faillites en 2018 contre une seule un an plus tôt. La grande majorité des firmes employaient moins de trois personnes.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)