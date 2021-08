Arrêté pour des menaces de mort sur son ex

Vendredi après-midi, une femme s'est résignée à prévenir la police après avoir reçu des menaces de mort de la part de son ex-compagnon. Celui-ci lui aurait même donné un rendez-vous explicite sans cacher ses intentions violentes. Les forces de l'ordre ont également pu s'appuyer sur un échange téléphonique entre les deux ex, dans lequel les menaces de mort sont répétées, pour intervenir.

L'homme a pu être retrouvé et arrêté. Son téléphone portable a été saisi et une perquisition menée à son domicile, où des couteaux et du «matériel électrique» ont été emmenés par la police.

L'homme a été présenté à un juge d'instruction samedi.

(nc/L'essentiel)