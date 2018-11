L'autoroute A7 sera en partie fermée ce week-​​end

L’Administration des ponts et chaussées va installer des sondes de détection dans le tunnel Mersch sur l’autoroute A7 entre l’échangeur Mersch et l’échangeur Lorentzweiler, à partir de ce vendredi vers 20h, jusqu'à lundi matin vers 6 h.

Par conséquent, l’autoroute A7 entre l’échangeur Mersch et l’échangeur Lorentzweiler en provenance de Friedhof et en direction de la jonction Grünewald sera fermée. En outre, il ne sera pas possible d’accéder à la bretelle d’accès de l’échangeur Mersch en provenance de la N8 et en direction de la jonction Grünewald.

Des déviations seront mises en place. Ainsi, le trafic en provenance de la N8 (Mersch) et en direction de la jonction Grünewald (A7) est dévié via la N7, jusqu’à l’échangeur Lorentzweiler de nouveau sur l’autoroute A7. De plus, le trafic en provenance de Friedhof (A7) et en direction de la jonction Gründewald (A7) est dévié à partir de l’échangeur Mersch via la N8 et N7 (Mersch), jusqu’à l’échangeur Lorentzweiler de nouveau sur l’autoroute A7.

(L'essentiel)