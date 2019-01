Le Luxembourg confronté à une pénurie de vaccins

Les pharmacies au Luxembourg doivent faire face à une rupture de stock du vaccin contre la grippe saisonnière, depuis le début du mois de décembre, indique ce jeudi le ministère de la Santé.

Pourquoi y a-t-il eu plus de personnes vaccinées cette année?





Beaucoup plus de personnes se sont fait vacciner cette année contre la grippe saisonnière par rapport aux années précédentes, constate le ministère de la Santé. Comment l'expliquer? «Il est possible que ceci soit un effet collatéral de la vaccination contre le pneumocoque qui a été pris en charge financièrement pour les personnes au-delà de 65 ans et les groupes à risques à partir de septembre 2018, estime le ministère. Suite à une campagne d'information télévisée très efficace et une mobilisation importante du corps médical, un grand nombre de personnes se sont présentées chez leur médecin pour cette vaccination anti-pneumococcique, et il est tout à fait possible que les médecins aient profité de cette consultation pour administrer en même temps le vaccin contre la grippe saisonnière, puisque ces deux vaccins sont recommandés pour des populations cibles très semblables».

Pour l'année 2018/2019, deux fournisseurs étaient disponibles à savoir les entreprises GSK Belgique et Mylan, explique le ministère. Mais la deuxième s'est retirée par la suite en raison d'un problème de production qui a limité la quantité de vaccin à leur disposition au niveau européen. «Dans une lettre aux pharmaciens, Mylan a évoqué le fait que le prix de vente accordé en Belgique et au Luxembourg était bas, ensemble avec les problèmes de production, pour justifier la non-livraison au Luxembourg, et le fait de donner la priorité à des pays appliquant un prix de vente plus élevé», précise le ministère.

Les pays voisins ont le même problème

Suite au désistement de Mylan, la firme GSK Belgique se serait déclarée prête à fournir les doses manquantes. GSK Belgique a finalement livré en tout 73 000 doses jusque début décembre, donc «bien au-delà des prévisions faites sur base du nombre annuel des doses distribuées antérieurement (soit une augmentation de 35%)», note le ministère, qui souligne que beaucoup plus de personnes se sont fait vacciner cette année contre la grippe saisonnière que les années précédentes (voir encadré), au cours desquelles 54 000 doses de vaccin grippe avaient été utilisées en moyenne.

Dès l'annonce de fin de la livraison par GSK Belgique, la direction de la Santé aurait contacté les différents producteurs livrant les autres pays européens afin d'obtenir des quantités supplémentaires de vaccins. Cette démarche n'a pas abouti à l'heure actuelle, car beaucoup d'autres pays européens disposent également de quantités insuffisantes de vaccin (notamment l'Allemagne, la France et la Belgique) depuis fin novembre et sont à la recherche active du vaccin, affirme le ministère. «Le Luxembourg continuera avec insistance cette recherche afin d'approvisionner, dans la mesure du possible, à nouveau le marché luxembourgeois», promet-il.

(L'essentiel)