Le Luxembourg ne vole quasiment plus vers l'Italie

L'Italie entière est placée en quarantaine, pour enrayer l'épidémie de coronavirus. Conséquence, les liaisons aériennes vers le pays, depuis le Luxembourg, se réduisent comme peau de chagrin. Contactée ce mardi par «L'essentiel», Luxair a indiqué avoir annulé ses vols vers Venise, jusqu'au 2 avril prochain.

D'autres destinations touchées



L'épidémie de coronavirus a des incidences sur le transport aérien, et pas seulement vers l'Italie. Luxair indique ainsi à «L'essentiel» analyser le reste du réseau, et annuler des vols au cas par cas sur certaines liaisons. Londres, Copenhague, Genève, ou encore Munich... sont ainsi notamment impactées. «Avec les décisions que nous avons prises, au total entre 10 et 15 % des fréquences sont annulées», estime Joe Schroeder, porte-parole de la compagnie.

Pour ce qui est de Milan, la compagnie aérienne luxembourgeoise a décidé de nettement réduire la voilure. De quatre fréquences quotidiennes, «on va essayer de passer à une rotation par jour, en contactant au préalable les clients. Les vols ne seront opérés qu'avec un minimum de passagers, sinon cela ne ferait aucun sens d'un point de vue économique et écologique», explique Joe Schroeder, responsable de la communication chez Luxair Group.

Le programme vers Rome, autre destination italienne desservie par Luxair, sera également allégé. Dès ce mercredi, les vols sont annulés les lundis, mercredis et vendredis. Quant à Florence, dont la liaison devrait ouvrir à partir du 30 mars, «les clients qui ont déjà réservé peuvent annuler, ou se tourner vers un autre vol», complète Joe Schroeder.

Ryanair annule tous ses vols

Ryanair a elle indiqué ce mardi dans un communiqué la suspension de tous ses vols vers et depuis l'Italie jusqu'au 8 avril. La compagnie aérienne irlandaise rallie l'aéroport de Milan/Bergame depuis le Luxembourg. La suspension des vols intérieurs italiens débutera mercredi et celle des vols internationaux, vendredi, a précisé Ryanair.

Quant à easyJet, active sur la ligne Luxembourg-Milan Malpensa, a indiqué que «la majorité des vols depuis et vers les aéroports de Milan Malpensa, Milan Linate, Venise et Vérone ont été annulés pour les prochains jours et les passagers concernés ont été informés de leurs options par e-mail et par SMS, notamment la possibilité d’un transfert sur un autre vol ou un remboursement intégral».

(Mathieu Vacon/L'essentiel)