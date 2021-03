Une vie d'infirmière et de maman transformée

«Combative, apeurée, épuisée, motivée, perplexe, en colère, fière.... Je suis passée par mille et un états». Depuis un an, Lolita Russo, infirmière de 36 ans, qui vit à Haute-Kontz en France, est affectée en unité Covid dans le service des maladies infectieuses au Centre hospitalier de Luxembourg. Elle n’y avait qu’un an d’expérience quand tout a basculé. De jour, de nuit… la pandémie a transformé sa vie. Entre le rythme plus intense, les nouveaux appareils à maîtriser, les tenues de protection. «Dans ce combat contre l’inconnu, je suis chanceuse. Je travaille dans un service où les moyens sont mis à disposition. Dans ma vie privée, je suis épaulée et soutenue par mon mari, ma famille et mes amis...», raconte-t-elle à L'essentiel.

«Homme ou femme, ce qui est important, c’est de se centrer sur soi et d’apprendre à se connaître pour composer le quotidien», poursuit-elle. Reste que les femmes sont majoritaires dans la profession comme dans son service. Elles étaient donc en première ligne et très exposées au virus. «On nous a offert la possibilité d’être logées à l’hôtel. J’ai vraiment réfléchi à le faire pour épargner mes proches, par peur de leur ramener le virus. Mais pour ma santé mentale, nous avons décidé, avec mon mari, que je resterai à la maison». Un choix difficile en particulier lorsqu’elle a été testée positive en avril. «Difficile de ne pas ramener de pression à la maison quand ton boulot, c’est l’actualité».

«J’avais une part de culpabilité»

«Pour moi, être une femme est une chance: j’ai pu donner naissance à deux merveilleux garçons de 6 et 10 ans, que je m’efforce d’éduquer en équipe avec un super papa dans un univers coloré, imparfait mais rempli d’amour et de fun». Très prise par son travail, elle a «énormément délégué au père des enfants qui a par exemple géré une grosse partie de l’école à la maison. J’avais une part de culpabilité d’être souvent ailleurs», raconte-t-elle. Ses parents ont aussi beaucoup aidé.

Pourtant avec ses proches, dans cette sombre période, elle a su dégager des coins de ciel bleu. «À chaque occasion, nous avons essayé de faire de petits voyages pour prendre l’air». Le sport et l’écriture lui ont aussi servi d’exutoires. Et le couple, ensemble depuis douze ans, s’est même marié le 17 octobre dernier. «Ce n’était pas le projet initial, on devait le faire à Las Vegas. Mais on s’est mariés chez nous. Las Vegas ce sera pour le voyage de noces». «Être une femme...mère/infirmière. Je suis fière de ce parcours! Jalonné de galères qui forgent un caractère...», lance-t-elle.

(L'essentiel/Nicolas Martin)