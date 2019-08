Ils plantent leur tente... au bout de la rue!

Pour Pedro et Ana, cette année, pour leur congé estival, ni le Portugal et ni la France ne feront partie de leur destination. Avec leurs deux enfants, cette famille portugaise résidant à Esch-sur-Alzette, depuis 7 ans, a choisi d'installer leur tente à... Esch-sur-Alzette! «Ce choix peut paraître surprenant», souligne Ana, «mais pour nous c'était une nécessité budgétaire de rester au Luxembourg».

«C'est la première fois que l'on fait du camping en famille, on voulait totalement se détacher de notre confort, se déraciner de devant la télé et tout le numérique. Se recentrer sur la famille nous paraissait essentiel», souligne Pedro. Mais cette proximité pour Ana c'est surtout «le pratique, car les grands-parents sont à quelques rues et peuvent donc venir à n'importe quel moment en cas de problème!». La petite tribu vit donc pleinement ce «retour à la nature» et admet que cette semaine est l'occasion de découvrir le sud du Luxembourg, car «on a beau y vivre, au fond, on ne le connaît que très peu ce pays».

Les dirigeants du camping Gaalgebierg indiquent qu'il existe une nette progression du nombre de résidents du Luxembourg qui décident de poser leurs tentes et caravanes chez eux. «On constate que les résidents ne représentent que 5% de notre clientèle. Cependant, tout comme notre affluence record de cette saison, ils sont de plus en plus en plus nombreux», constatent-ils.

(Dimitry Jaffrès/L'essentiel)